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Во Франции закрыли очередную мечеть за экстремизм

Власти закрыли мечеть во французском городе Бове за пропаганду радикального исламизма

Фото: Christophe Ena / AP

Власти французского департамента Уаза постановили закрыть мечеть в городе Бове за пропаганду радикального исламизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Префект департамента Уаза отдал распоряжение о закрытии большой мечети Бове на шесть месяцев. Данное постановление вступит в силу через 48 часов», — заявили в администрации региона. Некоммерческая организация, управляющая мечетью, пообещала оспорить решение властей департамента Уаза в суде.

МВД Франции сообщило, что имам мечети в Бове разжигал в своих прихожанах ненависть и жажду насилия, проповедуя идеи джихада. По данным ведомства, всего около сотни мечетей Франции находятся под наблюдением специальных служб. За последний год власти закрыли 20 мусульманских религиозных учреждений. Всего во Франции работает 2,5 тысячи мечетей.

27 октября по приказу префектуры французского департамента Сарта за пропаганду терроризма сроком на шесть месяцев была закрыта мечеть в коммуне Аллон. По словам префекта, проповеди, читавшиеся в этой мечети, оправдывали вооруженный джихад, одновременно культивируя чувство ненависти к Франции.

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Николай Чигасов
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