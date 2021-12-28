Лещенко заступился за «Голубые огоньки»

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко заявил, что спрос на «голубые огоньки» выше, чем на другие варианты праздничных программ. Таким мнением артист поделился в беседе с ФАН.

Лещенко заступился за новогодние телеконцерты после слов бывшего генерального директора телерадиокомпании «Останкино» Эдуарда Сагалаева о том, что современные «голубые огоньки» стали пародией на аналогичные передачи, которые показывали в Советском Союзе.

«У Сагалаева есть свое видение, а у руководства федеральных каналов есть, наверное, какие-то свои мысли на этот счет. Артисты снимаются. Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звезды тоже, хотя и остаются любимы публикой. <...> Очевидно, спрос на "Голубые огоньки" выше, чем на все остальное», — сказал 79-летний исполнитель.

Он добавил, что поддерживает появление новых форматов праздничных передач. «Есть определенные бренды. "Голубой огонек" — тоже бренд. Если у кого-то есть идеи чего-то нового — предлагайте. Может быть будет нечто лучшее, чем "голубые огоньки", "Песня года"», — резюмировал Лещенко.

Ранее экс-гендиректор «Останкино» Сагалаев раскритиковал современные «голубые огоньки» на телевидении. Он отметил, что сегодня в новогодних концертах участвуют те же артисты, что и в 80-е.