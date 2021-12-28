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В США вдвое уменьшили срок самоизоляции при коронавирусе

США вдвое сократили рекомендованный срок самоизоляции при заражении COVID-19 до пяти суток

Фото: Pixabay

Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США уменьшил установленный срок самоизоляции при заражении коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

Срок изоляции при COVID-19 сократили вдвое с десяти до пяти суток. Директор CDC Рошель Валенски подчеркнула, что рекомендованные требования обновили в том числе из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса.

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«Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и омикрон-варианте, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с десяти для людей с COVID-19 до пяти дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим 5-дневным ношением маски в присутствии других», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Валенски добавила, что обновленные правила гарантируют безопасную повседневную жизнь. «Профилактика — наш лучший вариант: сделайте прививку, сделайте усиленную вакцинацию, наденьте маску», — призвала она.

Ранее в США предупредили об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи выразил беспокойство о непривитых гражданах, поскольку они наиболее уязвимы перед новой мутацией COVID-19.

Марина Совина
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