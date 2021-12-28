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В Костроме появилась интерактивная карта уличного искусства

Активисты Костромы запустили интерактивную карту города с арт-объектами

Скриншот: Кострома. Первый квартал

В Костроме запустили проект интерактивной карты города, на которой собраны различные объекты уличного искусства. Об этом сообщает телеканал «Россия».

Создателями проекта является сообщество «Кострома. Первый квартал». Активисты нанесли на карту современные и старинные объекты стрит-арта, например, граффити, мозаику, фигуры и памятники. Так, жители и гости города могут найти на схеме статуи перед входом в Центральный парк, памятник собаке Бобке или панно с пионером на здании школы номер 5.

Также на карте появились и малознакомые объекты уличного искусства — жираф, который размещен на фасаде дома на Советской, или изображение птички на водонапорной станции в районе Мясницкой.

Всего создатели зарегистрировали в проекте 140 объектов. Пользователи также могут поучаствовать в расширении карты и добавить на нее свой арт-объект — для этого нужно пройти регистрацию на сайте сообщества.

Ранее в ноябре в лесу около усадьбы Асташово Костромской области появились глаза — необычный арт-объект известной российской художницы Алисы Горшениной (Alice Hualice). Так, объект разместили на тропе неподалеку от Асташовского терема и в дальней части маршрута, в березовой роще.

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Дарья Рыбак
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