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На Украине наказали разгромивших могилу детей

В Ивано-Франковской области суд запретил выходить на улицу разгромившим могилу подросткам

Фото: Прокуратура Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области суд назначил наказание детям, разгромившим могилу в семейном склепе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в августе на кладбище в городе Коломыя трое несовершеннолетних отодвинули бетонную плиту в склепе, вскрыли гроб и вытащили из него останки. После этого подростки сфотографировались с черепом и сняли с ним видео, которое позднее опубликовали в социальных сетях.

Суд признал детей виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 («Надругательство над местом захоронения и останками умершего») Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания им запретили выходить на улицу в вечернее время до мая 2022 года.

В августе сообщалось, что в украинском городе Ровно неизвестные превратили старое еврейское кладбище в велопарк с гоночными дорожками. По данным Объединенной еврейской общины Украины, местная молодежь разрыла землю, укрепила ее надгробиями ради постройки трамплинов, а из могильных камней сделала ограждение для трассы.

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Георгий Нестеров
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