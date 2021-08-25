Украинцы превратили старое еврейское кладбище в велопарк

Неизвестные жители украинского города Ровно превратили старое еврейское кладбище в велопарк с трамплинами и гоночными дорожками. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

Место памяти находится прямо в центре города. По данным организации, строительные работы там самовольно ведет местная молодежь. Подростки разрывают землю и укрепляют ее надгробиями ради постройки трамплинов, а могильные камни используют как ограждение для трассы.

Отмечается, что община уже обратилась в областную администрацию с просьбой присвоить кладбищу статус культурно-исторического объекта. Власти удовлетворили эту просьбу, ведется подготовка документов. «Присвоение статуса даст инструменты для защиты кладбища от постоянного осквернения», — говорится в сообщении ОЕОУ.

Ранее в Одессе националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре. Запись была сделана по украинским фонетическим нормам, но при помощи русского алфавита. Радикалы пообещали не дать заведению открыться после локдауна. Некоторые из них и вовсе пригрозили сжечь ресторан, намекая на необходимость проведения этнических чисток в регионе.