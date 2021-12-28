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Среда обитания

В «Макдоналдс» поставили велотренажеры

В ресторанах сети быстрого питания посетителям предложили крутить педали во время еды

Фото: McDonald’s China

Китайский «Макдоналдс» подтвердил, что запускает в нескольких ресторанах страны программу Upcycle for Good. Об этом сообщает Hypebeast. Вместо привычных сидений установили велотренажеры.

Посетителям двух ресторанов сети — в Гуандуне и Шанхае — предложили крутить педали во время еды. Но если эксперимент будет удачным, такие тренажеры могут появиться и в других точках сети. По словам представителей компании, программа стала реакцией на политику властей по снижению выбросов углерода.

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Сами тренажеры сделаны из переработанного пластика. Также в китайском «Макдоналдс» добавили, что велотренажеры могут уменьшить чувство вины посетителей за идею съесть фастфуд. «Также в процессе вращения педалей вырабатывается экологически чистое электричество, благодаря которому любой посетитель легко сможет зарядить свой гаджет», — добавили в компании.

Среди пяти главных загрязнителей, к которым относятся Китай, США, Индия, Россия и Япония, первый оказался самым опасным для планеты. Больше всего (33 процента) выбросов Китая приходится на энергоснабжение. Для декарбонизации сектора необходимо закрыть тысячи угольных электростанций и резко нарастить объемы возобновляемой энергии. Другими загрязняющими планету отраслями в Китае являются строительство и производство стали — на них приходится 30 и 21 процент выбросов соответственно.

Китай рассчитывает достичь углеродной нейтральности (полностью компенсировать выбросы углекислого газа) к 2060 году, но он остается одним из немногих государств, которые не представили обновленные планы по декарбонизации.

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Платон Щукин
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