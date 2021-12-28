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Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19

Минздрав выпустил 14-ую версию методических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения выпустило 14-ую версию рекомендаций по по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

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В рекомендации по лечению COVID-19 включен препарат «Мир-19» и вакцина для подростков с 12 лет «Спутник М».

Помимо этого, в новой версии уточнены сведения об использовании препарата фавипиравир— теперь он может применяться в виде внутривенных инфузий.

Минздрав включил в документ данные об омикрон-штамме. Там говорится, что южноафриканский вариант вируса, как и дельта-штамм, содержит в геноме мутации, которые повышают заразность инфекции и снижают «узнаваемость вирусных антигенов постинфекционными и поствакцинальными антителами».

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Анастасия Шейкина
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