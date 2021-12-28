Убившим на спор односельчанина россиянам вынесли приговор

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей села Абатское. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в Telegram.

Как установил суд, в 2015 году 26-летний Дмитрий Татьяненко и 32-летний Дмитрий Гостюхин во время отдыха поспорили на смерть человека, предварительно употребив алкоголь. Татьяненко заявил, что с легкостью может это сделать. Жертвой стал 50-летний односельчанин, который возвращался домой из гостей. Подсудимые предложили его подвести на машине, а позже избили. Также жертву ударили штыковой лопатой. От полученных ран мужчина умер, преступники утопили труп в болоте.

Суд назначил Татьяненко 17 лет лишения свободы, а Гостюхину, который выступал пособником, — 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденных в пользу родных погибшего 5 миллионов рублей в возмещение морального вреда.

Ранее суд в Тюмени вынес приговор по делу о заказном убийстве владельца АЗС Сергея Княжева, которого расстреляли 8 октября 2015 года на улице города.