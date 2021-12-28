Женщина заподозрила мужа в измене из-за одной семейной традиции

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как заподозрила мужа в измене из-за одной семейной рождественской традиции. Она рассказала, что нашла у супруга спрятанное ожерелье и решила, что случайно наткнулась на приготовленный для нее подарок. Однако когда женщина не получила украшение, она решила узнать, для кого оно предназначалось.

Автор поста рассказала, что месяц назад нашла у мужа в сейфе ожерелье. «Я не шпионила за ним, но его не было дома, а мне нужно было взять паспорт, который хранится в сейфе», — объяснила она. Героиня истории добавила, что муж всегда дарит ей на праздники похожие подарки, поэтому она решила, что он приготовил украшение для нее.

На праздники, которые супруги решили провести у родителей мужчины, женщина так и не получила украшение. Тогда она решила узнать у мужа, кому оно предназначалось. «Он отрицал сам факт его существования. Когда я настояла на том, что все же видела украшение, он разозлился и сказал мне не рыться в его вещах, — пожаловалась рассказчица и добавила, что супруг пригрозил ей поменять код на сейфе. — Я знаю, что видела ожерелье своими глазами, поэтому я тоже разозлилась. Мы сильно поссорились».

«Наша ссора испортила настроение всей семье, так как он вел себя холодно по отношению ко мне, и даже родственники заметили это», — поделилась она. В итоге автор истории решила рассказать о найденном ожерелье свекрови. Та заявила, что украшение предназначалось героине истории. «Это ожерелье было подарком для меня, но не на Рождество. У их семьи есть семейная традиция, о которой я не знала, и это должно было стать сюрпризом», — заключила женщина.

Однако в комментариях под постом пользователи усомнились в том, что украшение действительно предназначалось рассказчице. Они посчитали, что свекровь решила подыграть своему сыну, который обманывает жену. Некоторые также посчитали странным то, что мужчина лгал своей жене и настаивал на том, что ожерелья не существует. Они посоветовали героине истории серьезно поговорить с супругом о случившемся и потребовать, чтобы он объяснил ситуацию.