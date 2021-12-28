Эксперты оценили внесение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В течение этого года российские игроки активно просили Роскомнадзор внести Netflix в реестр в связи с тем, что это обеспечит соблюдение равных условий конкуренции на рынке. Об этом заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя решение Роскомнадзора внести Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. По словам эксперта, такое решение регулятора нельзя назвать неожиданным.

«Нам также важно обеспечить равные условия на российском рынке. Сегодня очень важно обеспечить равные условия конкуренции, так как мы видели ситуацию, когда российские игроки соблюдают требования российского законодательства в полном объеме, при это западные платформы, присутствую в нашей стране, фактически остаются в серой зоне. И это не только Netflix, ряд западных сервисов также русифицируют меню и свой контент», — рассказал депутат.

По мнению Антона Горелкина, включение Netflix в реестр — важный шаг приземления западных платформ, которые хотят работать в России. Также это важный этап в обеспечении равных условий работы на российском рынке.

«Сегодня российские сервисы несколько поражены в своих правах, поскольку западные платформы не в полном объеме соблюдают требования российского законодательства. Я уверен, что помимо Netflix, в скором времени в реестр будет включен еще ряд западных платформ. Это укладывается в нашу концепцию обеспечения равных условий работы на нашем рынке и создания конкурентных условий. Нам важно не просто сохранить отечественную индустрию АВС, но также и развивать. Поэтому мы обязаны не дать преимущества западным платформам», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению депутата, действия регулятора — это сигнал другим западным платформам. Однако включение Netflix в реестр никак не повлияет на его работу в России, добавил он.

Депутат выразил уверенность в том, что «получится сохранить равные конкурентные условия на нашем рынке. «Мы продолжим разрабатывать специальное регулирование рынка АВС, поскольку рынок сегодня стратегический, это точка роста. Мы рассчитываем, что в будущем российские аудиовизуальные сервисы смогут экспортировать контент на зарубежные рынки, поэтому нам важно развивать этот сегмент», — заключил он.

Первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что внесение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора означает, что стриминговая платформа согласилась играть по внятным и понятным правилам, соблюдая российские законы. По его словам, пример «Нетфликса» вполне может стать показательным для других западных ресурсов, демонстрируя, что никаких «проблем и противоречий» для работы в России или неудобства для пользователей такая практика не сулит.

«С 1 января у нас вступает в силу закон о "приземлении" иностранных IT-компаний. То есть те крупные площадки, соцсервисы, которые работают в нашей стране и имеют определённое количество пользователей, должны открыть двери в свои представительства и жить по российским законам, уважать цифровые права наших граждан. То, что "Нетфликс" внесен в этот реестр, говорит о том, что компания готова играть по внятным, понятным правилам. И главное — что никаких здесь проблем, противоречий, сложностей нет ни для кого: ни для них, ни для пользователей», — сказал он Life.ru.

Малькевич также отметил, что российская сторона «много месяцев, если не сказать лет» требовала от представителей так называемого бигтеха, чтобы они уважительно относились к гражданам страны, где зарабатывают деньги. «Лёд тронулся. Более-менее все это заходит в такие цивилизованные рамки, и мы этому рады», — добавил он.