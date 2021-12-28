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Порошенко сообщил о подарке Зеленского Путину

Экс-президент Украины Порошенко: Зеленский занимается политическим преследованием
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу» назвал действия нынешнего главы государства Владимира Зеленского подарком лидеру России Владимиру Путину.

Политик считает, что Зеленский сделал подарок Путину, когда объявил подозрения в адрес Порошенко, который «пять лет давал отпор российской агрессии». «Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский занимается незаконным политическим преследованием через систему искривленного правосудия», — заявил он. По словам Порошенко, это продолжается почти три года.

Ранее экс-президент сообщил о готовности пояснить уголовное дело о государственной измене и финансировании терроризма против него, которое возбуждено на Украине, когда вернется в страну. Политик отметил, что у него «есть свой график», который он «не собирается ломать из-за незаконных желаний» Зеленского. Точную дату возвращения он не назвал.

Марина Совина
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