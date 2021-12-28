Очередь более чем из тысячи грузовиков образовалась на российско-китайской границе из-за закрытия с 3 декабря четырех из пяти контрольно-пропускных пунктов (КПП), пишут «Известия» со ссылкой на информаторов в сфере грузоперевозок.

Единственным работающим пропускным пунктом остался «Суйфыньхэ», поэтому на границе России и Китая возникло скопление автомобилей. Однако эта точка способна принимать только одну-две фуры в день. В первую очередь границу переходят машины с продуктами. Грузовики с праздничными товарами «могут стоять неделями», поэтому россияне оказались под угрозой остаться без новогодних подарков.

Эксперты полагают, что в следующем году ситуация с перевозками ухудшится из-за усиления правил пересечения границы с китайской стороны. Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин объяснил, что для прохождения приграничного пункта в Приморском необходимо заранее оформить заявку на проезд. Заявителю назначают дату, когда ему нужно позвонить и узнать время пересечения границы для своей фуры.

По словам Матягина, один из грузоперевозчиков оформил такую заявку 20 декабря, а звонок ему поставили на 20 января. При этом он сможет пройти границу примерно еще через месяц, предположил эксперт.

В начале декабря на границе Белоруссии с Евросоюзом скопилось около пяти тысяч грузовиков. В этом Госпогранкомитет обвинил европейские контрольные службы, не соблюдающие «договоренности о пропуске транспорта».