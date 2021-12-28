Худрук команды КВН рассказал о поломанных жизнях подопечных

Художественный руководитель команды КВН «Раисы» Станислав Агафонов рассказал об отношениях с участницами коллектива. В интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube Агафонов признался, что иногда препятствовал тому, чтобы у его подопечных появлялись партнеры.

По словам Агафонова, у него возникали конфликты с участницами команды, и многие из них покидали коллектив. «Девочки не дадут соврать, что я очень многим, по сути, и жизнь поломал, потому что есть очень много незамужних девчонок [из команды КВН “Раисы”], которые до сих пор парня не могут найти», — признался собеседник блогера.

Худрук команды добавил, что подопечным не удавалось обзавестись партнерами, так как он мешал этому. «На протяжении десяти лет я ходил с метлой и отгонял постоянно каких-то кавээнщиков и все такое [от участниц команды]», — уточнил Агафонов.

В интервью Пределину руководитель коллектива также рассказал о том, как в КВН воспринимают женские команды. По мнению Агафонова, если такой коллектив начнет обыгрывать своих соперников-мужчин, к нему возникнут вопросы и претензии. «Девчачья команда позиционируется как украшение игры, [как женщины], с которыми можно потанцевать на банкете», — посетовал он.

Женская команда КВН «Раисы» была создана в 2009 году. В 2012 году коллектив выступил на фестивале «Голосящий КиВиН», после чего руководитель КВН Александр Масляков пригласил его в Высшую лигу. В финале Высшей лиги 2018 года «Раисы» стали чемпионами сезона. «Раисы» тогда проиграли по баллам, уступив первое место «Вятке», однако благодаря предложению председателя жюри Константина Эрнста были объявлены победителями вместе с «Вяткой».