Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Худрук команды КВН рассказал о поломанных жизнях подопечных

Худрук команды КВН «Раисы» Агафонов: я очень многим девочкам, по сути, жизнь поломал

Фото: @ne_valery_ne_borisy_raisy

Художественный руководитель команды КВН «Раисы» Станислав Агафонов рассказал об отношениях с участницами коллектива. В интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube Агафонов признался, что иногда препятствовал тому, чтобы у его подопечных появлялись партнеры.

По словам Агафонова, у него возникали конфликты с участницами команды, и многие из них покидали коллектив. «Девочки не дадут соврать, что я очень многим, по сути, и жизнь поломал, потому что есть очень много незамужних девчонок [из команды КВН “Раисы”], которые до сих пор парня не могут найти», — признался собеседник блогера.

Худрук команды добавил, что подопечным не удавалось обзавестись партнерами, так как он мешал этому. «На протяжении десяти лет я ходил с метлой и отгонял постоянно каких-то кавээнщиков и все такое [от участниц команды]», — уточнил Агафонов.

Материалы по теме:
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля
«Если семья без урода — значит, он еще на работе» «Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
1 июля

В интервью Пределину руководитель коллектива также рассказал о том, как в КВН воспринимают женские команды. По мнению Агафонова, если такой коллектив начнет обыгрывать своих соперников-мужчин, к нему возникнут вопросы и претензии. «Девчачья команда позиционируется как украшение игры, [как женщины], с которыми можно потанцевать на банкете», — посетовал он.

Женская команда КВН «Раисы» была создана в 2009 году. В 2012 году коллектив выступил на фестивале «Голосящий КиВиН», после чего руководитель КВН Александр Масляков пригласил его в Высшую лигу. В финале Высшей лиги 2018 года «Раисы» стали чемпионами сезона. «Раисы» тогда проиграли по баллам, уступив первое место «Вятке», однако благодаря предложению председателя жюри Константина Эрнста были объявлены победителями вместе с «Вяткой».

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В торговом центре Москвы произошла стрельба
В Подмосковье девочка попала под поезд и лишилась ног
Китай пожаловался на SpaceX в ООН
Худрук команды КВН рассказал о поломанных жизнях подопечных
Россиянам упростили получение компенсаций на погашение ипотеки
Россия положит заслон расширению НАТО на восток
Избитого в Москве фигуриста Соловьева выписали из больницы
Надежда Бабкина рассказала о падении из окна гостиницы в Новый год
Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу
Россиянам предложили встретить Новый год на вилле в Крыму по цене автомобиля
Раскрыта сумма трат россиян на салоны красоты перед Новым годом
Ритуальщики подрались на корпоративе в Москве
Раскрыта ответная стратегия НАТО на претензии России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter