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ФСБ поймала сотрудников Ростехнадзора на взятке за лицензию на ядерные отходы

«Ъ»: сотрудников Ростехнадзора арестовали по делу о взятке за лицензию на ядерные отходы

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы арестовал сотрудников Ростехнадзора Андрея Лавриновича, занимавшего пост замначальника управления по экологическому, технологическому и атомному надзору, и Кирилла Неволина, являвшегося главным специалистом ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Чиновники были задержаны 24 декабря сотрудниками ФСБ при получении взятки. Их поймали с поличным после того, как в правоохранительные органы обратились с заявлением представители «Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации» (НИИТФА) из «Росатома». Предприятию необходимо было продлить в Ростехнадзоре лицензию на транспортировку радиоактивных и ядерных отходов. Помочь с решением вопроса взялись соучредители фирмы МАТЭК, которая длительное время сотрудничает со структурами «Росатома», Владимир Гинкин и Максим Вакутин. Их отправили под домашний арест.

По версии следствия, коммерсанты в сговоре с сотрудниками Ростехнадзора намеревались поставить на поток выдачу лицензий на деятельность в сфере атомной энергии. Сумма взяток составляла несколько миллионов рублей.

В Ростехнадзоре подтвердили изданию задержание двух своих сотрудников по подозрению в коррупции.

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Любовь Ширижик
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