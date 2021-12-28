В России заявили о готовности Москвы к переговорам с ЕС по вопросу миграции

Москва готова к переговорам с Брюсселем по вопросу миграции. Об этом заявил постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Что касается миграционных переговоров, да, мы готовы обсудить с Евросоюзом [соответствующую тему], — сказал дипломат.

По его словам, Россия обладает обширным опытом в вопросах миграции как «страна исхода, страна транзита и конечная страна». Он указал, что в России «достаточно много» мигрантов из стран постсоветского пространства.

«Как с ними обращаться, у нас есть опыт. И рискну сказать, что во многом более успешный, чем у Евросоюза», — заключил Чижов.

Миграционный кризис на границе Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что к организации кризиса причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко, который использует национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к границам ЕС, чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.