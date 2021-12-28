Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России заявили о готовности Москвы к переговорам с ЕС по вопросу миграции

Постпред России в ЕС Чижов: Москва готова обсудить с Брюсселем вопрос мигрантов

Фото: Globallookpress.com

Москва готова к переговорам с Брюсселем по вопросу миграции. Об этом заявил постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Что касается миграционных переговоров, да, мы готовы обсудить с Евросоюзом [соответствующую тему], — сказал дипломат.

По его словам, Россия обладает обширным опытом в вопросах миграции как «страна исхода, страна транзита и конечная страна». Он указал, что в России «достаточно много» мигрантов из стран постсоветского пространства.

«Как с ними обращаться, у нас есть опыт. И рискну сказать, что во многом более успешный, чем у Евросоюза», — заключил Чижов.

Миграционный кризис на границе Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что к организации кризиса причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко, который использует национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к границам ЕС, чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края
Россия положит заслон расширению НАТО на восток
Избитого в Москве фигуриста Соловьева выписали из больницы
Надежда Бабкина рассказала о падении из окна гостиницы в Новый год
Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу
Россиянам предложили встретить Новый год на вилле в Крыму по цене автомобиля
Раскрыта сумма трат россиян на салоны красоты перед Новым годом
Дудников посмеялся над белорусским судом и пообещал заняться спортом в тюрьме
Украинцам предложили готовиться к перебоям с хлебом из-за газа
В России рассказали о работе над взаимным признанием ковид-сертификатов с ЕС
Ритуальщики подрались на корпоративе в Москве
Российские полицейские задержали напавшего на росгвардейца иностранца
Раскрыта ответная стратегия НАТО на претензии России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter