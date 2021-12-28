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Россияне оценили отношения страны с США

Фонд «Общественное мнение»: почти половина россиян считают отношения России и США плохими

Фото: Denis Balibouse / Reuters

49 процентов россиян считают отношения России и США плохими. Соответствующее исследование опубликовано фондом «Общественное мнение».

Еще 10 процентов считают отношения двух стран хорошими, 20 — в чем-то плохими, а в чем-то хорошими.

При этом отмечается, что отношение россиян к этому вопросу менялось в течение года. Так, в июне плохими отношения двух стран считали 57 процентов опрошенных, а в феврале — 41.

55 процентов респондентов считают, что переговоры между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом ничего не изменят в отношениях двух стран. В позитивном их исходе убежден 21 процент респондентов, в негативном — 4 процента. Еще 20 ответить затруднились.

Что касается санкций, то 28 процентов ожидают их усиления, 40 процентов считают, что ситуация никак не изменится, а 6 процентов надеются на ослабление санкций.

Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 17–19 декабря среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому в ноябре число россиян, довольных своим материальным положением, составило 17 процентов, увеличившись на пять процентов про сравнению с августом.

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Роман Кирьянов
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