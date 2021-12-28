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Доля довольных материальным положением россиян взлетела

ВЦИОМ: число довольных материальным положением россиян выросло

Фото: Александр Земляниченко / XinHua / Globallookpress.com

В ноябре 2021 года число довольных своим материальным положением россиян взлетело до максимума за последний год. Доля тех, кто оценивает его как хорошее, выросла до 17 процентов, в августе она составляла 12 процентов. Такие результаты показало исследование ВЦИОМ на тему социального самочувствия россиян.

Еще 59 процентов оценили свое материальное положение как среднее, таким образом, в совокупности доля тех, кто не считает его плохим, достигла 76 процентов — также максимум за год. Обратной точки зрения придерживаются 23 процента опрошенных. Индекс самооценки материального положения составил 53.

Наивысшее значение тех, кого в целом устраивает их нынешняя жизнь, было в сентябре. На тот момент так отвечал каждый второй респондент. В ноябре показатель опустился до 48 процентов. Четверть россиян (в октябре — 29 процентов, в апреле — 24 процента) жизнь устраивает отчасти.

При этом доля тех, кто считает, что ситуация в будущем станет хуже, достигла максимума за год. Ожидают более трудных времен 61 процент опрошенных. Полагающих, что самое трудное уже позади, стало минимальная за год отметка в 14 процентов. Индекс социального оптимизма за последние три месяца находится на отметке минус 59.

Ранее совместный опрос ВЦИОМ и Хоум Кредит банка показал, что треть россиян (33 процента) не ожидают улучшения денежного благополучия своей семьи в течение года. Каждый пятый (21 процент) ожидает незначительных улучшений. Через пять лет существенных улучшений ждут 26 процентов респондентов.

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Платон Щукин
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