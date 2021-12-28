Педагог описал ситуацию с Тепляковой фразой «заложенные мины начали взрываться»

Ситуация, которая происходит с девятилетней студенткой психфака МГУ имени Ломоносова Алисой Тепляковой, объясняется тем, что в настоящее время «заложенные мины начали взрываться», заявил в разговоре с «Лентой.ру» заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров. Под «заложенными минами» он подразумевает поведение отца девочки Евгения, который руководствуется прежде всего своими амбициями и искажает действительность.

Заложенные мины еще летом и ранее при воспитании ребенка сейчас начали взрываться. Это уже надо было предвидеть, и кое-что я предвидел в своих летних комментариях. Потому что отец, как и другие отцы, хочет реализации модели собственной, которую он сконструировал Александр Снегуров заслуженный учитель

По его мнению, Евгений Тепляков может раздувать реальные проблемы, не давая их четко увидеть и постоянно смещая акценты. Преподаватели психфака могли бы разобраться с ребенком на профессиональном уровне, считает Снегуров, однако отец девочки не позволяет им это сделать. «Отец искажает ситуацию, искривляет своей, мягко говоря, возбудимостью, когда хочет не просто рекомендовать что-то и присутствовать на экзамене, но еще и наставлять педагогов», — объяснил он.

В связи с этим Снегуров не увидел ничего необычного в том, что Тепляков не соглашается с оценками дочери. Результаты сессии девятилетней Алисы так возмущают Евгения, так как он хочет, чтобы все было по его представлениям и иллюзиям, считает педагог. «Он видимо считает, что окружающий мир враждебен им. Такое тоже не редкая мировоззренческая позиция», — добавил Снегуров.

Также он подчеркнул, что в первые полгода обучения в университетах у многих студентов наблюдается стресс, особенно во время первой сессии. А в связи с тем, что у Алисы «на плечах и так тяжесть взаимоотношений со своими родственниками», происходящее с ней необходимо отделять от того, что связано с другими студентами.

21 декабря стало известно, что Евгений Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии прямо на глазах у дочери. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.