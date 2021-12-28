В российском городе появился стрит-арт на тему экологии

В Ленинском районе Челябинска художники завершили работу над граффити на тему экологии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Челябинск №1».

Арт-объект появился на улице Масленникова, 15. Его нарисовали в честь двадцатилетия Трубной Металлургической Компании (ТМК).

Уличные художники изобразили стебли растений и расположившееся вдали озеро. Идею экологичного производства вложили в маленьких рабочих, которые перетаскивают трубы.

Ранее в Челябинске ликвидировали свалку, считавшуюся крупнейшей в Европе. Мусорный полигон существовал близ уральского города на протяжении более 70 лет. За это время его площадь достигла 74,5 гектара, а высота куч скопившихся отходов — 40-45 метров.