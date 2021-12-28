В Австралии сотни людей получили ложные результаты тестов на COVID-19

В австралийском штате Южный Уэльс сотни граждан получили ложные результаты тестов на COVID-19 из-за ошибки лаборатории SydPath. Об этом сообщает «Би-би-си».

Во вторник, 28 декабря, лаборатория рассказала, что она ошибочно признала 486 жителей региона здоровыми, в то время как те были заражены коронавирусом. Кроме того, SydPath сообщила, что люди узнавали результаты тестов еще до завершения исследований.

Из-за большой загруженности, по словам представителя компании, лаборатория не успевала обрабатывать растущее количество биоматериала. Несмотря на оправдания, многие пострадавшие пожаловались, что могли заразить кого-то из своих близких, не зная, что больны коронавирусом.

Дело в том, что жители Южного Уэльса стали чаще делать анализы на фоне сообщений об омикрон-штамме коронавируса. За последнюю неделю в штате было проведено 145 тысяч тестов на COVID-19, а еще неделей ранее —117 тысяч. Также правительство штата, озабоченное борьбой с новыми штаммами коронавируса, начало восстанавливать ограничительные меры.

Ранее власти Турции объявили о росте заболеваемости коронавирусом. 28 декабря, по данным турецкого минздрава, количество заболеваний в стране побило рекорд 24 ноября. За последние сутки было сделано 362 535 тестов, зафиксировано 26 099 новых случаев COVID-19, умерли 157 человек.