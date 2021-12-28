Турция зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил в понедельник 26 099, что стало рекордным показателем с 24 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, за последние сутки было сделано 362 535 тестов, зафиксировано 26 099 новых случаев COVID-19, умерли 157 человек. Коджа связал рост числа новых случаев с распространением омикрон-штамма. «Омикрон распространяется быстрее других вариантов. Прогнозируется рост числа случаев в нашей стране», — заявил глава Минздрава.

В конце ноября Министерство здравоохранения Турции запросило разрешение у национального Агентства по лекарственным средствам на экстренное применение турецкой вакцины против коронавируса TURKOVAC. Другой мерой станет увеличение фиксированных доплат врачам из бюджета республики.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.