Таксисты ответили на жалобы из-за роста цен на поездки

Цены на такси, повысившиеся в предновогодний период, сохранятся в будущем, считает председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам Попкова, такси не подешевеет, так как цены и так сдерживали до последнего. «Не может же быть дешевле себестоимости поездка, автомобиль в такси должен отбиваться за год, чтобы второй год он работал в прибыль. А не три года, как сейчас», — уточнил он.

Необоснованного повышения цен на рынке нет, рассказал Попков. По его мнению, рост тарифов обусловлен подорожанием автомобилей примерно в два раза за последние полгода и ростом цен на бензин.

Ранее «Парламентская газета» писала, что член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев сообщил в ходе круглого стола о намерении направить депутатский запрос в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор с просьбой проверить стоимость поездок на такси в новогодние праздники.

