Таксист сломал нос главе муниципалитета Петербурга

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя такси в связи с инцидентом, в котором пострадал глава муниципалитета №72 Павел Швец. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, задержанный является гражданином государства Средней Азии. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, подпадающем под статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Швеца, он сделал таксисту замечание за неправильную парковку и тот его ударил в лицо. Врачи диагностировали перелом носа.