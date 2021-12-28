Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Таксист сломал нос главе муниципалитета Петербурга

В Санкт-Петербурге полиция задержала ударившего главу муниципалитета за замечание таксиста

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя такси в связи с инцидентом, в котором пострадал глава муниципалитета №72 Павел Швец. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, задержанный является гражданином государства Средней Азии. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, подпадающем под статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Швеца, он сделал таксисту замечание за неправильную парковку и тот его ударил в лицо. Врачи диагностировали перелом носа.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Генеральная прокуратура обвинила «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов
Россияне раскрыли траты на новогодний стол
Адвокаты ФБК подали кассацию на признание организации экстремистской
Адвокат оценил требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал»
Фармаколог оценил шансы на создание идеального лекарства от COVID-19
На Украине рассказали о подготовке Западом санкций против России
США отменили гуманитарные рейсы из Афганистана
В мясных паштетах нашли кишечную палочку
Стюардесса дала советы по безопасному проживанию в отелях
Сын Никулина раскритиковал КВН за несмешные шутки
Хитрая утка сыграла в прятки с тигром и попала на видео
Выбрана самая стильная звезда 2021 года
Ветеринарный врач дала советы владельцам паникующих от фейерверков собак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter