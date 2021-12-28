Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Депутатов Рады обвинили в служении «Золотому тельцу»

Политолог Лазарев: попадая в Раду политики начинают служить «Золотому тельцу», а не народу

Фото: РИА Новости

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» обвинил украинских депутатов в том, что после того, как они попадают в Верховную Раду, они начинают служить «Золотому тельцу», а не своему народу. Он отметил, что простые люди, не работающие в политический сфере, понимают, какие шаги необходимо сделать в стране, чтобы двигаться в правильном направлении, но власти страны таких действий совершать не желают.

«Даже местная жительница Ужгорода, которая сейчас вынуждена торговать на рынке, понимает, что не нужно покупать энергоресурсы за такие деньги, нельзя так планировать государственный бюджет, необходимо с умом к этому подходить, то есть люди это все видят, это говорят не политики, не политологи, а обычные люди, но, к сожалению, наши руководители это все понимают, но делают это целенаправленно для того, чтобы было не так, как нужно. Политики начинают служить не государству, а "Золотому тельцу", когда попадают в стены Верховной Рады», — заявил эксперт.

Ранее политический эксперт Алексей Фещенко заявил, что Украина постоянно пытается найти тех, кто решит ее проблемы, оборачивая свой взор то на Запад, то на Восток. Он считает, что стране необходимо собственноручно решать свои проблемы, а не ждать помощи от разных стран или блоков.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны предупредили о риске вооруженного конфликта России с НАТО
Модель окунулась в ледяную реку в купальнике в честь 53-летия
В Польше допустили военную победу над Россией при двух условиях
Казаки начнут охранять природу России
12-летний подросток обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта
В Германии приготовились к отключению электричества без «Северного потока-2»
В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать за рубеж на Новый год
Молодежная сборная России по хоккею одержала первую победу на ЧМ
Депутатов Рады обвинили в служении «Золотому тельцу»
В США вдвое уменьшили срок самоизоляции при коронавирусе
Назван полезный для сосудов популярный продукт
Украину призвали перестать пытаться войти «куда не просят»
В России назвали условие для результативности встречи с НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter