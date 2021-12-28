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Украину призвали перестать пытаться войти «куда не просят»

Политический эксперт Фещенко: Украине нужно самостоятельно решать свои проблемы

Фото: Pixabay

Политический эксперт Алексей Фещенко в эфире телеканала «НАШ» заявил, что страна постоянно стремится либо на Запад, либо на Восток, и призвал перестать это делать, поверить в свои силы и сосредоточиться на самостоятельном решении своих проблем не ожидая, что их решит кто-то другой.

Он отметил, что Украина пытается делать ставки на разные страны и блоки, но никогда не ставит на себя. Политолог считает, что не стоит забывать о том, что раньше государство было в составе СССР, и предложил воспринимать это как опыт, где-то хороший, а где-то плохой, но стоящий того, чтобы учиться на нем. По его мнению, за 30 лет независимости страны так и не было сформировано ни, национальной идеи государства, ни вектора позиционирования.

«Пока не будут проукраинские позиции, а только дифференциация и негатив идет. Я не против европейских стандартов, достойной жизни, но не всегда нужны какие-то ассимиляции, входить туда, куда нас не просят, потому что мы можем автономно сформировать конкурентные условия», — подытожил Фещенко.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев заявил, что постоянные попытки страны стать членом НАТО в итоге так и не увенчаются успехом. Также эксперт назвал единственный, по его мнению, возможный вариант развития государственности и коммуникаций со всеми блоками и альянсами.

Марина Совина
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