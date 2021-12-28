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Украина заявила о разногласиях с Китаем

Глава МИД Украины Кулеба: у Киева и Пекина есть разногласия в политических вопросах

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии разногласий у Киева и Пекина. Об этом сообщает «РБК — Украина».

По словам Кулебы, Китай является торговым партнером Украины номер один, а все, кто пытается помешать развитию торговых отношений между двумя странами, работают против интересов Киева.

«В то же время у нас есть разногласия с Китаем в видении ряда политических вопросов, и мы это признаем и соответственно строим свою политику», — отметил глава МИД.

Он добавил, что партнером по безопасности номер один для Украины являются США. «И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины», — заверил Кулеба.

Ранее он назвал неприемлемым блокирование Германией закупки Киевом оружия у НАТО.

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София Сарджвеладзе
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