Кулеба назвал неприемлемым блокирование Германией закупки Киевом оружия у НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина» назвал неприемлемым блокирование Германией закупки Киевом оружия у НАТО.

«Для меня это принципиальный политический вопрос, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет», — сказал Кулеба.

По его словам, такие ограничения устанавливаются сугубо по политическим соображениям, поскольку Украина является ответственным участником международного рынка вооружений. Киев «тихо, без шума» работает над тем, чтобы они были сняты.

«В отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений, — подчеркнул глава МИД. — Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой».

В середине декабря издание Bild сообщило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

В июне Кулеба назвал политическим отказ Германии поставлять Киеву оружие.