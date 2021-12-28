Экосистема VK запустит познавательную программу для школьников и студентов

Экосистема VK подготовит познавательно-развлекательную новогоднюю программу для школьников и студентов. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что активности сервиса VK Образование продлятся с 29 декабря по 28 января. Сначала для всех желающих проведут шоу в сообществе «VK Джуниор» с участием экспертов из сферы IT, которые поделятся мнением о своей работе. Спикерами станут работники Delivery Club, MY.GAMES, «AliExpress России», «Юлы», «ВКонтакте» и других проектов экосистемы VK.

Помимо этого, 7 января на платформе All Cups запустят чемпионат по программированию VK Winter Quest. Участникам старше 14 лет предстоит решить алгоритмическую задачу с использованием любого языка программирования. Победители получат технику, которая будет полезна в учебе и работе, а участники, попавшие в топ-40, — памятный мерч.

Согласно релизу, школьники и студенты также смогут поделиться лучшими моментами того, как они получали знания в 2021 году с помощью новогоднего челленджа в Клипах «ВКонтакте». Для этого учащимся необходимо опубликовать на платформе клип с хэштегом #мояучеба2021 до 28 января.

Отмечается, что авторам лучших видео направят умные колонки «Капсулы с Марусей», мерч с AR-эффектом и скидки в сервисах экосистемы VK и партнеров. Помимо этого, победители получат возможность пройти обучение в «Школе Клиперов», где под руководством преподавателей смогут усовершенствовать навыки съемки и монтажа.

Ранее экосистема VK запустила всероссийский конкурс для учителей «Учебный 2022 год с Марусей». Известно, что прием заявок от учителей продлится до 20 января 2022 года. Участникам необходимо подготовить творческую работу в любом формате, в которой будет объяснено, как голосовые помощники могут разнообразить учебный процесс.