Вильфанд пообещал москвичам оттепель в первые дни января

В Москве январь начнется с потепления и оттепелей. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По словам метеоролога, температура воздуха в первый день 2022 года будет выше нормы на четыре градуса и составит минус 1-6 градусов.

Вильфанд добавил, что оттепель в Москве начнется 2 января — тогда температура воздуха поднимется до нуля градусов.

Помимо этого, глава Гидрометцентра пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается небольшой снег, температура ночью будет минус 5-10 градусов, добавил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается европейская зима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами. По прогнозу метеоролога, температура воздуха в столице в ночь с 31 декабря на 1 января составит минус 3-6 градусов.