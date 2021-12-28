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Вильфанд пообещал москвичам оттепель в первые дни января

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что январь в Москве начнется с оттепели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве январь начнется с потепления и оттепелей. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

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По словам метеоролога, температура воздуха в первый день 2022 года будет выше нормы на четыре градуса и составит минус 1-6 градусов.

Вильфанд добавил, что оттепель в Москве начнется 2 января — тогда температура воздуха поднимется до нуля градусов.

Помимо этого, глава Гидрометцентра пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается небольшой снег, температура ночью будет минус 5-10 градусов, добавил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается европейская зима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами. По прогнозу метеоролога, температура воздуха в столице в ночь с 31 декабря на 1 января составит минус 3-6 градусов.

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Анастасия Шейкина
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