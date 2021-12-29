Силовые структуры
Россиянка расстреляла приятелей из карабина «Сайга»
Жительница Тынды застрелила мужчину из карабина «Сайга» и ранила еще одного
В городе Тында Амурской области местная жительница открыла огонь из карабина «Сайга» по своим приятелям. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина по имени Ася распивала алкоголь с двумя мужчинами. Во время застолья между ними произошел конфликт. Обидевшись, россиянка взяла из сейфа оружие и расстреляла собутыльников.
Одному из них пуля попала в шею, от полученного ранения он скончался на месте. Второй был ранен в левую лопатку. Ася после стрельбы сама вызвала полицию.
Прибывшие на место полицейские вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть одного мужчины и госпитализировала второго выжившего с огнестрельным ранением.
Возбуждено уголовное дело.