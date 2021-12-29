Двое россиян выпили антисептик и умерли

В столице Бурятии Улан-Удэ два человека умерли, еще четверо попали в больницу после употребления антисептика. Об инциденте сообщается на сайте Следственного управления СК региона.

27 декабря в квартире одного из домов города были найдены тела 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, также в помещении находились трое мужчин и женщина, которым понадобилась помощь врачей.

По версии следователей, компания употребляла алкогольные напитки, после того, как все они закончились, россияне купили в ближайшем магазине жидкость для дезинфекции и выпили ее. Утром все почувствовали себя плохо, двое скончались до приезда медиков. Врачи поставили предварительный диагноз — «пищевое отравление антисептическим средством».

Следствие проводит проверку. Для определения точной причины смерти россиян назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Казани три человека погибли после употребления суррогатного алкоголя. Четверо россиян устроили застолье в квартире на улице Симонова — они пили поддельный виски. Из-за плохого самочувствия россияне вызвали скорую, три человека скончались до приезда врачей.