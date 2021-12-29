В России рассказали об опасениях по ситуации у восточных границ из-за AUKUS

Действия военного альянса AUKUS (в него входят Австралия, Великобритания и США) в Индийском и Тихом океане вызывают беспокойство у России, поскольку это происходит в непосредственной близости от ее границ. Об этом рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью изданию Republik Merdeka.

«Я хочу сказать, что мы считаем данное соглашение очень опасным. Оно не принесет мир ни региону, ни Индонезии», — подчеркнула она. Воробьева пояснила, что деятельность AUKUS может спровоцировать гонку вооружений вместо обеспечения стабильности в регионе. Посол отметила, что негативная реакция индонезийских властей на создание альянса связана именно с этим.

«Кто хочет иметь соседей, у которых есть атомные подводные лодки?» — добавила она.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного Австралией, Великобританией и США в сентябре этого года, стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин. Тогда же контракт по созданию Парижем для Канберры неатомных субмарин был расторгнут.