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Во Франции предложили увеличить штрафы за поддельные ковид-паспорта

Во Франции хотят увеличить штрафы за использование фальшивых ковид-паспортов до 1000 евро

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительство Франции предложило увеличить размер штрафа за использование поддельных ковид-паспортов со 135 до 1000 евро за первое нарушение. Об этом сообщает The Local.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил граждан, использующих фальшивые сертификаты о вакцинации. Правительство уже внесло новый законопроект о ковид-паспорте в парламент. В случае его принятия непривитые люди больше не смогут попасть в определенные места, показав отрицательный тест на коронавирус. Вход в некоторые публичные заведения будет доступен лишь полностью вакцинированным.

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Проект содержит предложения и об ужесточении штрафов. Так, предоставление личного сертификата другому лицу будет караться взысканием в размере 750 евро. Кафе бары и другие публичные заведения, пойманные на несоблюдении проверки пропусков, получат штраф в тысячу евро с угрозой закрытия за повторные нарушения денежным взысканием до 45 тысяч евро.

В декабре на Украине группа мошенников, объединившая нескольких руководителей медицинский учреждений и врачей, продавала поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и заработала на этом миллионы гривен, пока не попалась правоохранителям. Информация о прохождении вакцинации вносилась в электронную систему государственных услуг «Дия». По такой схеме «вакцинировались» до двух тысяч украинцев ежемесячно.

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Анжелика Бережная
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