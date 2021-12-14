На Украине мошенники заработали миллионы на продаже COVID-сертификатов

На Украине группа мошенников, объединившая нескольких руководителей медицинский учреждений и врачей, продавала поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и заработала на этом миллионы гривен, пока не попалась правоохранителям. Схему обнаружили и ликвидировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны», — говорится в заявлении СБУ. Правоохранители отметили, что в месяц от продажи фейковых прививок преступная сеть получала более 5 миллионов гривен (более 13,6 миллиона рублей).

Важно, что информация о прохождении вакцинации вносилась в электронную систему государственных услуг «Дия». Оформить такую запись можно было за 3000-4500 гривен (от 8 до 12 тысяч рублей). Правоохранители сообщили, что по такой схеме «вакцинировались» до двух тысяч украинцев ежемесячно.

Расследование по делу продолжается. Служба безопасности намерена привлечь к ответственности перед законом всех людей, кто окажется причастен к противоправной деятельности. Тем, кто купил подобные сертификаты грозит статья 358 Уголовного кодекса Украины «Использование заведомо подложного документа». Наказание по ней — крупные штраф и до двух лет ограничения свободы.

Ранее на Украине граждане научились обходить закон об ограничении использования пластиковых пакетов. Вместо них украинцы начали использовать одноразовые перчатки.

