Украина собралась урезать потребление энергии и газа

К 2030 году Украина урежет потребление первичных энергоресурсов на 22,3 процента. Такие цифры содержатся в национальном плане энергоэффективности до 2030 года, который в среду, 29 декабря, одобрил кабинет министров, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие годы страна собирается сократить потребление газа в стране на 30-40 процентов. В пояснительной записке к нынешнему проекту отмечается, что потребление конечной энергии должно упасть на 17,1 процента.

В плане говорится о программах по повышению энергоэффективности многоквартирных домов, о стимулах внедрять энергоэффективные технологии в частном секторе и развитии рынка энергосервиса, который позволит проводить такие работы.

Также украинские власти запланировали развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей и оптимизацию структуры пассажирских и грузовых перевозок. В перспективе общественный транспорт предполагается перевести на электротягу.

Ранее украинские объединения хлебопекарен предупредили, что из-за высоких цен на газ, которые в декабре превышают прошлогодние в десять раз, предприятия оказались под угрозой закрытия. Стоимость топлива делает производство нерентабельным, торговые сети отказываются повышать цены. Бизнесмены попросили предоставить субсидии на уровне правительства, чтобы не сокращать производство хлеба.