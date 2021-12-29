Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Украина собралась урезать потребление энергии и газа

Украина собралась к 2030 году сократить потребление энергоресурсов на 22,3%

Фото: Alona Nikolaievych / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

К 2030 году Украина урежет потребление первичных энергоресурсов на 22,3 процента. Такие цифры содержатся в национальном плане энергоэффективности до 2030 года, который в среду, 29 декабря, одобрил кабинет министров, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие годы страна собирается сократить потребление газа в стране на 30-40 процентов. В пояснительной записке к нынешнему проекту отмечается, что потребление конечной энергии должно упасть на 17,1 процента.

В плане говорится о программах по повышению энергоэффективности многоквартирных домов, о стимулах внедрять энергоэффективные технологии в частном секторе и развитии рынка энергосервиса, который позволит проводить такие работы.

Также украинские власти запланировали развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей и оптимизацию структуры пассажирских и грузовых перевозок. В перспективе общественный транспорт предполагается перевести на электротягу.

Ранее украинские объединения хлебопекарен предупредили, что из-за высоких цен на газ, которые в декабре превышают прошлогодние в десять раз, предприятия оказались под угрозой закрытия. Стоимость топлива делает производство нерентабельным, торговые сети отказываются повышать цены. Бизнесмены попросили предоставить субсидии на уровне правительства, чтобы не сокращать производство хлеба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл свое положение в окружении Путина
Крупнейший видеоресурс России разрешил скачивать видео
Путин и Лукашенко анонсировали совместные военные учения в Белоруссии
Испанские гвардейцы пострадали при попытке прорыва нелегальных мигрантов
Россиянина признали виновным в убийстве пенсионера МВД и его супруги
Российская лыжница завоевала бронзу в гонке на «Тур де Ски»
Названы предположительные сроки сертификации «Северного потока-2»
Подруга Высоцкого исключила насильственную смерть советского барда
Увеличение груди стало популярным среди мужчин
Украина собралась урезать потребление энергии и газа
Украинский депутат похвастался необычной вакцинацией от коронавируса
Калининград в 2022 году прикроют новые самолеты
Ким Чен Ын небывало похудел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter