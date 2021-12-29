Россиянка побывала в Египте и рассказала о соседстве с бедуинами

Российская туристка побывала на египетском курорте Нувейба и рассказала об особенностях отдыха. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что в Нувейбе есть несколько районов, где каждый турист может найти развлечения по своему вкусу. Например, в рыбацкой деревне недалеко от порта Музейна есть красивые места для прогулок, Нувейба-Табарин славится магазинами и развлекательными заведениями, а соседнюю от их отеля часть города заселяли бедуины — там же можно было приобрести ремесленные товары, покататься на лошадях или посетить бухту Дельфинов.

Еще одной особенностью региона россиянка считает красоту подводного мира. По ее словам, в Нувейбе много интересных мест для снорклинга и погружений с аквалангом. В отеле туристку порадовало, что весь персонал разговаривает по-русски, а также много отдыхающих соотечественников.

«Многие почему-то избегают отелей с нашими соотечественниками, но мне кажется, времена, когда приходилось краснеть за россиян, прошли. Сейчас большая часть туристов не упивается до белой горячки и не хамит. Все очень спокойно, приятно и гармонично», — поделилась путешественница.

Тем не менее, среди существенных минусов девушка выделила удаленность курорта от аэропорта, ограничение на время работы бассейна и баров в гостинице. «Да и вообще жизнь в отеле после 21:00 останавливается, остается только выбираться в город», — добавила она.

Ранее в декабре российская туристка побывала на отдыхе в Египте и выяснила причину неуважения к русским туристам. По словам путешественницы, местные жители относятся к россиянам с потребительским отношением. Так, ее возмутило, что от путешественников постоянно требуют что-то оплатить или купить.