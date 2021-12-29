Женщина запретила свекрови видеться с внуками из-за одной ее фразы

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила свекрови видеться с внуками из-за одной ее фразы. Женщина рассказала, что у них с мужем четверо общих детей, однако недавно мать супруга, говоря о младшем ребенке, заявила, что невестка родила ей «первого настоящего внука».

«Семья моего супруга очень старомодна. Они считают, что женщина должна оставаться дома с детьми и быть рабыней своего мужа», — поделилась автор поста. При этом она отметила, что ее супруг придерживается других взглядов: он следит за домом и заботится об их детях, в то время, как она работает. «Мой муж — латиноамериканец, а я — белая американка», — отметила девушка.

По словам героини истории, ее свекровь часто обвиняла ее в том, что она изменяла ее сыну, так как трое старших детей больше похожи на мать. «Когда родился наш четвертый ребенок, было очевидно, что он будет похож на отца», — поделилась она. По словам рассказчицы, увидев младшего внука, ее свекровь сказала: «Это мой первый настоящий внук». Муж героини истории попросил мать больше так не говорить, однако та не переставала повторять, что новорожденный ребенок теперь ее любимый внук.

В итоге автор поста запретила свекрови общаться с внуками, если она не чувствует себя их родной бабушкой. После случившегося свекровь отправила ей множество сообщений и попросила не разлучать ее с новорожденным, однако рассказчица настояла на своем.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора поста. По их мнению, муж героини истории должен убедить мать попросить прощения у девушки. «У бабушки не должно быть любимчиков среди ваших детей», — отметил один из пользователей. Многие юзеры также посчитали, что таким образом женщина вносит разлад в отношения сына и его супруги.