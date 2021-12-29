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Стали известны самые тревожные регионы России

КРОС: в 2021 году самыми тревожными регионами России стали Москва и Санкт-Петербург

Фото: Unsplash

В 2021 году самыми тревожными регионами России стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического департамента Компании развития общественных связей (КРОС).

Уточняется, что регионы разделили на три группы в зависимости от восприимчивости их жителей к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. В числе первых оказались Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край.

К уравновешенным отнесли Курскую область, Калининградскую область, Калужскую область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградскую область, Тульскую область, ЯНАО, Тверскую область и Иркутскую область. В группу невозмутимых вошли Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

Как отмечают эксперты, в разных регионах были разные причины для беспокойства. Так, в Москве и Санкт-Петербурге главными поводами для тревоги стала пандемия COVID-19, в Пермском крае — рост жестоких преступлений, а в Крыму и Краснодарском крае — погодные аномалии.

В 2020 году уровень тревожности россиян из-за пандемии коронавируса оказался самым высоким на постсоветском пространстве и достиг максимума 8 апреля прошлого года.

Ксения Назарова
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