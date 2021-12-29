На Украине заявили о провале властей во внешней политике

Украинские власти столкнулись с серьезным провалом во внешней политике из-за непрофессионализма. Об этом заявил политолог Виталий Бала в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, об этом говорит тот факт, что переговоры по Украине ведутся без участия Киева, несмотря на то, что американская сторона заявляет иначе. Кроме того, Бала подчеркнул, что президент США Джо Байден даже не пожал руку президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот пришел к нему в кабинет.

При этом политолог отметил, что Белый дом иначе относятся к самой стране, чем к действующей власти, что является плюсом для украинского народа. По его мнению, разрешить сложившуюся ситуацию можно, проведя досрочные парламентские выборы. Бала добавил, что для исправления катастрофической ситуации на внешней арене необходимо, чтобы к управлению страной приходили люди, которые понимают в этом.

Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января.