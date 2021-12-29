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В Ростове покажут раритетные кареты и велосипеды

В Ростовском кремле пройдет выставка редких карет и велосипедов

Фото: Государственный музей-заповедник Ростовский кремль

В Конюшенном дворе Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» в Ростове Великом пройдет выставка, на которой посетителям покажут раритетные кареты и велосипеды. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Ярославской области.

«Выставка будет работать до 27 марта. Она развернется в южном крыле Конюшенного двора — в тех помещениях древнего здания, где изначально находился каретник», — уточнили в пресс-службе.

Всего посетители смогут увидеть свыше 30 редких экипажей из частной коллекции, созданных западноевропейскими и русскими мастерами, а также порядка 50 экспонатов из собрания Ростовского кремля. В частности, будут представлены редкие парадные и повседневные экипажи, более 20 велосипедов и несколько видов саней. Кроме того, в экспозицию войдут фотографии, гравюры и рисунки XIX-XX веков, на которых запечатлены повозки, кареты и лошади.

Предполагается, что в дальнейшем на базе Ростовского кремля будет создан отдельный музей, где все указанные предметы будут выставлять на постоянной основе.

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Варвара Кошечкина
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