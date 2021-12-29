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Актер из сериала «Эмили в Париже» пожаловался на свою красоту

Француз Лукас Браво признался, что получил роль в сериале только благодаря своей внешности

Фото: Bruno Bebert / Bestimage / Legion-media

Французский актер и манекенщик Лукас Браво раскрыл негативные подробности жизни с привлекательной внешностью. Интервью с ним публикует The Times.

33-летняя звезда, сыгравший персонажа Габриэля в популярном сериале «Эмили в Париже», признался, что получил роль в шоу только благодаря своей красоте. По слова мужчины, он обеспокоен тем, что режиссеры не дадут ему возможность изображать героев со сложной судьбой из-за его внешнего вида.

«Вы не можете быть одновременно эстетически красивым, умным и обладать душевной глубиной. Я буду продолжать получать роли тупого красавчика. Сложно сломать такой имидж. Я, конечно, не жалуюсь, но такова реальность», — пожаловался мужчина в беседе с журналистами.

Герой материала также заявил, что поклонники «Эмили в Париже» объективизируют его, что является обратной стороной всемирной известности, с которой он столкнулся после выхода сериала. «Я думаю, что быть знаменитым — худшее, что может с вами случиться. Это просто дым, который ничего не значит», — заключил Браво.

«Эмили в Париже» — американский комедийно-драматический телесериал, повествующий о переезде молодой американки Эмили в Париж. Премьера его первого сезона состоялась 2 октября 2020 года на стриминговом сервисе Netflix.

В ноябре Эмили Ратаковски заявила, что устала от своей сексуальности. Манекенщица объяснила, что в реальной жизни постоянно чувствует объективизацию своей персоны, а звание секс-символа ограничивает ее в разных аспектах жизни.

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Майя Пономаренко
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