За год горнолыжные курорты Северного Кавказа посетили более миллиона человек

С начала 2021 на горнолыжных курортах Северного Кавказа побывали более миллиона туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ.РФ».

Уточняется, что речь идет о таких направлениях, как Эльбрус (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Ведучи (Чечня). По сравнению с прошлым годом турпоток в эти места увеличился на 70 процентов.

В 2021-м на все три курорта был введен единый ски-пасс. Кроме того, сезонные ски-пассы на Архыз в начале предпродаж можно было купить со скидкой более 30 процентов, а на Эльбрус — со скидкой 35 процентов. На Эльбрусе также первый раз продавали детский «сезонник».

«Из управляющей компании горных курортов мы превратились в один из главных инструментов государственной политики на Северном Кавказе, нам достался функционал по работе с инициаторами инвестпроектов от Корпорации развития Северного Кавказа, также в управление перешел "Курорт Эльбрус". Куратором СКФО был назначен вице-премьер Александр Новак», — рассказал об итогах года гендиректор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

По его словам, помимо строительства и развития горных курортов и поддержки инвестпроектов, компания в настоящее время занимается модернизацией санаторно-курортного комплекса на Северном Кавказе.