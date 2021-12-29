В Челябинской области по улицам начали ездить новогодние мусоровозы

Мусоровозы с новогодним декором начали ездить по улицам нескольких населенных пунктов в Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, коммунальщики украсили восемь машин новогодними баннерами с пожеланиями и светодиодной подсветкой. Отмечается, что автомобили курсируют по маршрутам, которые пролегают по главным улицам областного центра и города-спутника Копейска.

«Украшение техники в канун праздников становится традицией», — высказались сотрудники Центра коммунального сервиса «Эковывоз», который занимается вывозом отходов с контейнерных площадок.

Работники жилищно-коммунального хозяйства пообещали горожанам продолжить работу в штатном режиме во время праздников. Специалисты компании попросили автомобилистов не парковать машины вблизи контейнерных площадок и в узких дворовых проездах.

Ранее в декабре стало известно, что в Екатеринбурге художники из Пермского края и Свердловской области представят свои инсталляции на фестивале светового искусства. Фестиваль «Не темно» проводится с 2011 года в самый короткий день в году. Инсталляции, помогают сделать темное время суток немного светлее.