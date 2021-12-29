Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьеру Италии предложили стать посредником между Россией и ЕС с НАТО

Премьеру Италии Марио Драги предложили выступить посредником на переговорах РФ, ЕС и НАТО
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Yara Nardi / Reuters

Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России предложило премьер-министру Италии Марио Драги стать посредником на переговорах по нормализации отношений между Россией, ЕС и НАТО. Об этом стало известно из обращения от президента ассоциации Лоренцо Валлорейа, направленного по адресу Драги. Письмо поступило в распоряжение РИА Новости.

Валлорейа считает, что глава итальянского правительства не должен упустить такую возможность, поскольку он поддерживает хорошие отношения с официальной Москвой. Это в том числе отмечал российский президент Владимир Путин, рассказав об устойчивости отношений с Италией, напомнили в Ассоциации.

Материалы по теме:
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Кроме того, в письме указали на опасность «новой холодной войны». «Для того, чтобы проявились ее пагубные последствия, достаточно намерений, слов, отсутствия договоренностей, достаточно делать вид, что ни в малейшей степени не понимаешь доводов других», — заключил Валлорейа.

Переговоры между Россией и НАТО должны пройти в январе, предположительно, это произойдет 10 числа. На них обсудят предложенные МИД России проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2»
Стала известна причина пожара в российском ковидном госпитале
«Ростех» изучит возможность создания колесного танка
Замерзший в Подмосковье мальчик был жив еще сутки после своего исчезновения
В «Газпроме» констатировали исторический минимум запасов газа на Украине
Харламов высмеял ведущую «Давай поженимся!»
В Госдепе решили создать должности для отстаивания прав женщин в Афганистане
Езду Путина за рулем Mercedes сняли на видео
Вирусолог раскрыл идеальный вариант применения назальной вакцины от COVID-19
Большунов выиграл серебро в гонке на «Тур де Ски»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter