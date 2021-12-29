Премьеру Италии предложили стать посредником между Россией и ЕС с НАТО

Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России предложило премьер-министру Италии Марио Драги стать посредником на переговорах по нормализации отношений между Россией, ЕС и НАТО. Об этом стало известно из обращения от президента ассоциации Лоренцо Валлорейа, направленного по адресу Драги. Письмо поступило в распоряжение РИА Новости.

Валлорейа считает, что глава итальянского правительства не должен упустить такую возможность, поскольку он поддерживает хорошие отношения с официальной Москвой. Это в том числе отмечал российский президент Владимир Путин, рассказав об устойчивости отношений с Италией, напомнили в Ассоциации.

Кроме того, в письме указали на опасность «новой холодной войны». «Для того, чтобы проявились ее пагубные последствия, достаточно намерений, слов, отсутствия договоренностей, достаточно делать вид, что ни в малейшей степени не понимаешь доводов других», — заключил Валлорейа.

Переговоры между Россией и НАТО должны пройти в январе, предположительно, это произойдет 10 числа. На них обсудят предложенные МИД России проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности.