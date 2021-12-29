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Два входящие в Rambler медиа получили награды за поддержку регионов

«Лента.ру» и «Газета.Ru» получили премии в рамках программы «Развитие регионов

Фото: Rambler&Co

«Лента.ру» и «Газета.Ru» (входят в медиахолдинг Rambler&Co) получили премии в рамках программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «СМИ и массовые коммуникации».

«Лента.ру» победила в номинации «Лучший проект по освещению регионального развития». «Газета.Ru» получила награду в категории «Лучший проект по популяризации регионального развития». Эксперты оценили вклад медиа в информирование населения страны о достижениях и экономической привлекательности регионов.

Премия «Развитие регионов. Лучшее для России» — это ежегодная награда, которая вручается за успешные практики и проекты по развитию регионов компаниям, работающим во благо России. Это площадка для обсуждения тем по инвестициям в территории, рассмотрения внедренных бизнес-кейсов, а также создания открытого диалога между властью и бизнесом.

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Татьяна Романова
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