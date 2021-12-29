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Ревнивый россиянин до смерти забил возлюбленную и бросил ее тело в мусор

В Пермском крае задержан убивший из ревности свою подругу 35-летний россиянин

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Пермском крае задержан 35-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве из ревности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в один из декабрьских дней изрядно употребивший алкоголя житель города Чайковский из ревности напал на свою возлюбленную и забил ее до смерти. Он нанес ей множество ударов по голове и телу, которые спустя некоторое время привели к кончине жертвы. Опасаясь, что из-за случившегося у него будут проблемы, мужчина решил спрятать тело и вынес его на улицу, бросив возле мусорных баков.

После обнаружения тела, мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека») УК РФ. По ходатайству следствия задержанный отправлены в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

28 декабря сообщалось, что в подмосковном Ногинске задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя из ревности.

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Владимир Седов
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