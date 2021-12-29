Российского риелтора обвинили в убийстве приятеля спустя 20 лет

В Волгограде риелтора обвинили в убийстве приятеля, совершенном 20 лет назад ради квартиры. Об этом в среду, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено в июле 2001 года. Местный житель обратился к знакомому риелтору с просьбой помочь ему обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Подсудимый решил присвоить жилплощадь. Он вывез товарища за город, задушил его веревкой и закопал тело. Однако присвоить квартиру риелтору не удалось: часть жилплощади принадлежала родственнице убитого.

По факту гибели человека было возбуждено дело, однако найти злоумышленника тогда не удалось.

В декабре 2021 года следователи повторно изучили материалы дела и предположили, что к убийству может быть причастен его знакомый риелтор. Они нашли подозреваемого в Ленинградской области, и он признал свою вину. На него завели дело по статье 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»).