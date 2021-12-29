В России задумали сокращать добычу угля шахтным способом

Вице-премьер России Александр Новак заявил о необходимости ввести запрет на выдачу новых лицензий для шахтной добычи угля. Об этом он рассказал РБК, передает РИА Новости.

Он объяснил, что шахты являются опасными производственными объектами, это подтверждает недавняя авария на «Листвяжной» в Кузбассе. «Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных глубоких шахт с высоким содержанием метана становилось меньше», — ответил Новак на вопрос о мерах по повышению безопасности после ЧП с десятками погибших. Сократить такой тип добычи можно отказом в лицензировании шахт, уточнил он.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.