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Экономика

В России задумали сокращать добычу угля шахтным способом

Вице-премьер Новак предложил ввести запрет на выдачу новых лицензий на шахтную добычу угля

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил о необходимости ввести запрет на выдачу новых лицензий для шахтной добычи угля. Об этом он рассказал РБК, передает РИА Новости.

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Он объяснил, что шахты являются опасными производственными объектами, это подтверждает недавняя авария на «Листвяжной» в Кузбассе. «Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных глубоких шахт с высоким содержанием метана становилось меньше», — ответил Новак на вопрос о мерах по повышению безопасности после ЧП с десятками погибших. Сократить такой тип добычи можно отказом в лицензировании шахт, уточнил он.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Марина Совина
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