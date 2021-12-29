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Аэропорт Шереметьево закроет один из терминалов на неопределенный срок

Московский аэропорт Шереметьево закроет терминал F с 30 декабря

Фото: Алексей Бычков / Globallookpress.com

Московский аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина закроет один из своих терминалов с 30 декабря на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Уточняется, что решение о закрытии терминала F было принято в связи с технологическим переоснащением здания. Его использование станет недоступным для пассажиров с 00:00 30 декабря.

22 декабря из-за плохих погодных условий в московских аэропортах были задержаны и отменены более 40 рейсов. В аэропорту Внуково было задержано девять вылетов, в Домодедово задержаны еще 15 рейсов, в Шереметьево задержаны десять вылетов, отменено еще восемь.

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Марк Успенский
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